Zwei Selbsthilfegruppen für Menschen mit Depressionen haben Tina und Stefan Loth in Garbsen gegründet. Und dazu 2019 mit dem Verein „Hab Mut, zeig Gesicht gegen Depressionen und Ängste“ nachgelegt. Auch und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie versuchen sie, ihre Aktivitäten fortzuführen, um den Auswirkungen der Krise auf die Psyche entgegenzuwirken.

Für Stefan Loth ist Arbeit mit den beiden Selbsthilfegruppen und dem Verein so etwas wie seine Berufung. Er braucht den Umgang mit den Menschen, die er damit erreichen kann. Schließlich weiß er aus eigener Erfahrung, was Depressionen mit Menschen machen können. Was sie mit ihm gemacht haben – oder immer noch machen.

„Die unterschwellige Angst vor dem Herbst, dem Winter, vor der Dunkelheit ist schon da“, sagt er. Diese Zeit macht ihm besonders zu schaffen. Und dann noch die Sache mit dem Virus. Das macht die Dinge jedenfalls nicht leichter.

Krimilesung als Entspannungsangebot

Er und seine Frau Tina haben insbesondere wegen der Corona-Krise einige Rückschläge hinnehmen müssen. Ihre Selbsthilfegruppen können sich nicht treffen. Ihr Verein musste sorgfältig geplante Veranstaltungen absagen. Dabei wollen sie doch vorankommen mit ihrem Anliegen, Menschen mit Depressionen Unterstützung zu bieten und mehr über dieses Krankheitsbild aufzuklären. Immerhin: So langsam geht es wieder voran. Wie etwa mit der Lesung der Krimiautorin Claudia Rimkus, die sie am Freitag, 11. September, ab 18 Uhr auf Homeyers Hof in Horst anbieten.

Tina und Stefan Loth gehen offen mit ihren psychischen Erkrankungen um. An ihrem Briefkasten klebt der Hinweis auf ihren Verein „Hab Mut“. Quelle: Beate Ney-Janßen

Das soll einer der Lichtblicke sein, von denen das Paar meint, dass die Menschen sie so bitter nötig haben. Mal etwas ganz anderes sehen und hören. Kein Corona, einfach mal entspannen. Nach Möglichkeit auch lachen. Und das nicht nur als Angebot für die Mitglieder ihrer Gruppen. „Das haben doch alle nötig“, sagen die beiden.

Die Einsamen aus dem Schneckenhaus holen

Innerhalb der Gruppen haben sie ähnliches versucht in den Monaten seit dem Lockdown. „Den Kontakt zu unseren Mitgliedern hat gerade mein Mann mit ganz vielen Telefonaten gehalten“, sagt Tina Loth. Nachfragen, ob Hilfe nötig ist, ein Gespräch gewünscht wird. Und dort, wo er merkte, dass sich die ohnehin Einsamen angesichts des Virus noch mehr in ihr Schneckenhaus zurückzogen, bot er an, gemeinsam Spaziergänge zu machen oder zum Einkaufen zu fahren. Damit Einsamkeit und Depression nicht überhand nehmen.

Das, sagt er, habe ganz gut funktioniert. Und mittlerweile kommen sie in kleineren Gruppen auch in ihrem Privathaus in Berenbostel wieder zusammen. Da sein, Gemeinschaft schaffen, zuhören, um all das geht es. Das hilft oft.

Diffuse Ahnung, „dass da etwas kommt“

Und was erwartet die Gruppe in der dunklen Jahreszeit? „Aus verschiedenen Organisationen wird uns signalisiert, dass da etwas kommt“, sagt Stefan Loth. „Alle sagen, es sei so ruhig.“ Wie die Ruhe vor dem Sturm. Es ist mehr ein Gefühl, eine diffuse Wahrnehmung. Doch das haben sie selbst auch schon wahrgenommen, haben das Gespür dafür. Noch ein Grund mehr für die beiden, sich einzusetzen – und für alle da zu sein.

„Wer meint, dass er Hilfe braucht, kann sich auch jetzt bei uns melden“, sagt Stefan Loth. Er und seine Frau laden diejenigen an ihren Esszimmertisch ein, um sich deren Geschichten anzuhören. Rat geben, Anlaufstellen vermitteln oder auch weitere Gespräche führen, das bieten sie gegen Traurigkeit und Angst an. Telefonisch ist Loth unter (0177) 7140770 erreichbar. Über die Selbsthilfegruppen und den Verein, die Stefan und Tina Loth gegründet haben, ist mehr im Internet auf www.depressionen-hannover.de zu finden.

