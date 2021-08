Garbsener kritisieren lange Wartezeit für Termin im Bürgerbüro

Garbsen-Mitte

Gerald Blume ist ein geduldiger Mann. Aber bei der Erinnerung an die vielen vergeblichen Versuche, im Bürgerbüro im Rathaus einen Termin zu vereinbaren für eine Kfz-Zulassung, wird der Garbsener schon deutlich. Mitte Juli habe er die Telefonhotline des Bürgerbüros angerufen, um zwei Autos an- und umzumelden. Einen Termin für September könne sie ihm anbieten, habe ihm schließlich eine Mitarbeiterin des Bürgerbüros gesagt, nachdem sich endlich ein Ansprechpartner meldete – nach dem x-ten Versuch.

„Eigentlich ist das doch eher eine Kleinigkeit“, sagt Blume. „Früher ging das ruckzuck.“ Früher, damit meint er die Zeit, als noch Spontanbesuche mit gezogener Wartemarke im Bürgerbüro möglich waren, und damit vor Beginn der Corona-Pandemie. Es könne doch nicht sein, dass er nun auf eine Kfz-Zulassung wochenlang warten müsse, so Blume. „Das ist ja eine längere Wartezeit auf einen Termin als beim Facharzt.“

Und dass die Telefonhotline dermaßen überlastet sei, sei genauso wenig kundenfreundlich. Blume ist auf die telefonische Terminvereinbarung angewiesen: Eine Online-Terminvergabe, wie sie das Bürgerbüro seit Mai 2021 zusätzlich zur telefonischen Anmeldung anbietet, ist ihm nicht möglich – er hat kein Internet. Nicht viel anders ergeht es einem weiteren Garbsener: Er wartet seit Wochen auf sein polizeiliches Führungszeugnis.

Nächster Termin im Schnitt in sieben Tagen

Eine Wartezeit von mehreren Wochen, das sei ein absoluter Einzelfall, sagt Jens Bollinger, Leiter des Bürgerbüros. Im Schnitt und aktuell würden Kunden des Garbsener Bürgerbüros einen Termin in sieben bis acht Tagen bekommen. Das ist kein Vergleich zur Stadt Hannover, wo Termine auch mal Monate auf sich warten lassen. „Unser Team bearbeitet im Schnitt täglich rund 170 Dienstleistungen“, berichtet der 54-Jährige.

In dem neuen Onlinetool, das die Termine im Bürgerbüro verwaltet, sind die einzelnen Dienstleistungen und Zeitfenster für die Nutzer sichtbar. Jeder Kunde könne insgesamt bis zu 90 Minuten Zeit für sich einbuchen. „Das entspricht quasi zwei Kfz-Zulassungen á 30 Minuten und zwei Terminen zum Thema Ausweis und Co. á 15 Minuten“, erklärt Bollinger.

Dass die Telefonhotline zu den Terminwünschen stark frequentiert ist, bestätigen Bollinger und Sabine Langhein, Leiterin des Fachbereichs Recht und Ordnung und verantwortlich für das Bürgerbüro. Die Hotline ist von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und am Montag, Dienstag und Donnerstag zusätzlich von 13.30 bis 14.30 Uhr erreichbar. Sie läuft bei den Mitarbeitern an der Info des Bürgerbüros auf und bei zwei Sachbearbeitern.

„Die übrigen Sachbearbeiter sind unterdessen im Publikumsverkehr“, sagt Langhein. Und auch bei den Info-Mitarbeitern, die die Hotline betreuen, gebe es viele Aufgaben ohne Kundenkontakt – vom Einbuchen der Termine bis zum Kontrollieren der Personalanträge und Reisepässe – und allein 200 Posteingänge pro Tag, analog und digital. Dass die Mitarbeiter schwer erreichbar seien, sei auch der aktuellen digitalen Umstellung und der Urlaubszeit geschuldet. Aktuell werden zudem vier neue Mitarbeiter eingearbeitet.

Auf dem Weg zu digitalen Rathaus

Die Onlinevergabe sei von den Bürgern ausdrücklich gewünscht und ein weiterer Schritt hin zum digitalen Rathaus, sagt die Fachbereichsleiterin. In der Corona-Zeit habe diese Entwicklung noch mehr Bedeutung bekommen. „Wir müssen nach wie vor Besucherströme im Rathaus eindämmen“, sagt Langhein. „Auch um unsere Mitarbeiter vor einer Infektion zu schützen.“ Weiterhin dürfe das Rathaus nur nach Terminvereinbarung betreten werden.

Kommt es trotz Termin im Garbsener Bürgerbüro doch zu einer kurzen Wartezeit, können die Bürger mit Abstand sicher warten. Quelle: privat (Archiv)

An vollbesetzte Stühle im Bürgerbüro und Bänke in der Rathaushalle erinnert sich auch Jens Bollinger. Und auch an die Zeit, als das Bürgerbüro förmlich überrannt wurde – allein im Bereich der Kfz-Zulassung von Hunderten Autobesitzern aus Nachbarkommunen. „Noch immer haben wir aktuell 30 Kfz-Zulassungen wöchentlich aus anderen Kommunen“, sagt er. „Spontanbesuche gibt es zwar nicht mehr, aber auch keine unkalkulierbaren und langen Wartezeiten“, betont Bollinger.

Langhein ist optimistisch, dass sich die Terminvergabe über das Onlineverfahren einspiele. „Das ist jetzt eine Übergangszeit“, sagt sie. Alle diejenigen, die Fragen hätten dazu, können sich an die Mitarbeiter des Bürgerbüros wenden, sagt sie. Auch sie habe schon Bürger durch das Onlinetool „begleitet“. Niemand, der kein Internet habe, werde abgehängt. „Unsere Mitarbeiter sind sehr serviceorientiert, aber nicht immer klappt ein Wunschtermin“, sagt sie.

Bitte nicht notwendige Termine stornieren

„Wer etwas Dringendes hat und keinen schnellen Termin online findet, kann sich immer telefonisch oder per E-Mail bei uns melden“, sagt auch Bollinger. Selbst bei Notfällen wie abgelaufenen Reisepässen fände sich fast immer ein Lösung. „Aber eine gewisse Vorausplanung für unsere Arbeit ist notwendig.“ Eine Bitte hat der Leiter des Bürgerbüros noch: „Wir haben wöchentlich 50 Kunden, die ihre Termine nicht stornieren, wenn sie verhindert sind“, berichtet er. „Das ist nur fair gegenüber den Kunden, die auf einen Termin warten.“

Gerald Blume hat seine Fahrzeuge mittlerweile zulassen können, er hat – auf Nachfrage – einen Termin im Bürgerbüro für Anfang August bekommen.

Von Jutta Grätz