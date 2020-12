Garbsen

Die Grundschule im senegalesischen Agnam hat mehr als 2400 Euro vom Garbsener Verein Wasser für Agnam bekommen und konnte somit ins neue Schuljahr starten. Mit dem Geld wurden Lebensmittel für die Schulkantine sowie Hygieneartikel wie Masken und Desinfektionsmittel für die 250 Schulkinder besorgt. „Wir freuen uns sehr, dass der Schulunterricht zum 12. November mit Unterstützung unseres Vereins endlich wieder starten konnte“, sagt der Geschäftsführer Reinhard Körber.

Die Auswirkungen der von der senegalesischen Regierung seit März verhängten harten Ausgangsbeschränkungen und wirtschaftlichen Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben auch im Bereich der Schulbildung zu großen Problemen geführt. Viele Eltern sind derzeit nicht mehr in der Lage, das Essensgeld für die Schulkantine zu zahlen .An Covid-19 sind in dem westafrikanischen Land bislang 16.553 Menschen erkrankt, 340 Todesfälle wurden offiziell registriert.

Von Linda Tonn