Garbsener Südlink-Gegner beteiligen sich an Aktionstag

Die Garbsener Initiativen gegen Südlink beteiligen sich am Sonntag, 24. Mai, am bundesweiten Aktionstag gegen die geplante Stromtrasse. „Wir wollen auch in der Corona-Krise gegen den Verlauf protestieren“, kündigt Angela Thimian-Milz von der Bürgerinitiative (BI) Garbsen gegen Südlink an.

„Zwischen 16 und 18 Uhr wollen sich deutschlandweit Gegner der Stromautobahn entlang der geplanten Strecke versammeln“, sagt Thimian-Milz. Im März 2019 hatte Netzbetreiber Tennet bei der Bundesnetzagentur die Pläne für Südlink westlich an Hannover vorbei eingereicht.

Rote Kreuze als Zeichen des Protests

Treffpunkt für die Aktion ist an der Schloß Ricklinger Straße am Ortsausgang von Horst sowie an der Burgstraße. Unter anderem dort hatte die BI rote Holzkreuze als Zeichen ihres Protests aufgestellt. Die Initiative ruft die Garbsener dazu auf, ihre Stellungnahmen plakativ auf Papier oder Stoffe zu schreiben und auf eine vorbereitete Wäscheleine zu hängen. „Wir bitten darum, die Abstandsregeln einzuhalten“, sagt Thimian-Milz. Ein Mund-Nasen-Schutz sei für die Teilnehmer am Aktionstag verpflichtend.

