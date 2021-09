Garbsen

Judo, Boxen, Fußball – oder was? In den Herbstferien steht wieder die Garbsener Sportfestwoche an. Es ist bereits die neunte Auflage der Veranstaltung, bei der verschiedene Sportarten ausprobiert werden können – organisiert von der Stadt Garbsen. Die achte Sportfestwoche fand 2019 statt. Jetzt ist die coronabedingte Pause vorbei.

Mitmachen können sportbegeisterte Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Angeboten werden mit Unterstützung der Garbsener Sportvereine Sportarten mit Bällen, Trampolin, Klettern, Parkour, Judo, Boxen, Geräteturnen und Artistik.

„Aufgrund der Pandemiebedingungen wird jedes Kind an jedem Tag vor Eintritt in die Halle durch professionell ausgebildete Fachkräfte getestet“, kündigt Stadtsprecherin Christina Lange an. „Alternativ ist das Mitbringen eines negativen, beglaubigten Tests möglich.“

Entweder vormittags oder nachmittags

Das Programm läuft montags bis freitags täglich von 9 bis 11.30 Uhr sowie von 12.30 bis 15 Uhr in den Sporthallen der IGS Garbsen. Teilnehmende Kinder und Jugendliche können entweder vormittags oder nachmittags buchen. Eine Mischung ist nicht möglich.

Die Kosten für die gesamte Woche betragen 50 Euro. Mitbringen müssen die jungen Teilnehmer Sportsachen und Verpflegung. Eine Anmeldung ist bei der Abteilung Jugend und Integration unter Telefon (05131) 707572 möglich.

Von Simon Polreich