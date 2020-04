Garbsener Politiker sind überrascht von Kritik an Berenbostel-Ost

Berenbostel

Der Protest der Anwohner gegen das geplante Baugebiet Berenbostel-Ost hat viele Politiker in Garbsen überrascht. „Als langjähriger Berenbosteler kennt man sich teilweise seit vielen Jahren“, schreibt etwa Berenbostels Ortsbürgermeister Gunther Koch ( CDU). „Dennoch erfahren wir aus der Zeitung, dass es Auf dem Kampe Unmut über die Pläne für Berenbostel-Ost gibt – schade.“

Mehr als 40 Anwohner – unter anderem der Straße Auf dem Kampe – kritisieren die dichte Bebauung des geplanten Baugebiets, den Anteil von 30 Prozent sozialem Wohnraum und das ihrer Ansicht nach fehlende Gesamtkonzept für Kitas, Schulen und Verkehr. Sie wollen daher eine Bürgerinitiative gründen. Auf der rund 24 Hektar großen Fläche parallel zur Wreschener Allee sollen bis zum Jahr 2035 und in sechs Bauabschnitten bis zu 1175 Wohnungen entstehen.

„Wir nehmen die Sorgen der Bürger ernst und werden unsererseits den Gesprächsfaden aufnehmen“, betont Heinrich Dannenbrink, Fraktionsvorsitzender der Garbsener CDU. Gemeinsam mit Gunther Koch und Kollegen aus dem Ortsrat und dem Rat der Stadt will er Anwohnern kurzfristig Termine für ausführliche Gespräche anbieten.

„ Berenbostel-Ost soll nicht zerredet werden“, betont Ortsbürgermeister Koch. „Wir wollen die Situation nicht eskalieren lassen und die Bürger mitnehmen.“

CDU : „Eine gewisse Verdichtung ist unumgänglich“

Das Baugebiet Berenbostel-Ost sei notwendig, um den Druck aus dem Wohnungsmarkt zu nehmen, so der Ratsvorsitzende Hartmut Büttner ( CDU). Der Forderung nach bezahlbaren Mieten solle mit öffentlich gefördertem Wohnraum begegnet werden.

„Mieten oberhalb von 7,50 Euro pro Quadratmeter sind die Regel, können aber nicht von allen Bürgern bestritten werden“, sagt er. Bei explodierenden Kosten für Grundstücke und Neubauten sei deshalb eine gewisse Verdichtung im geplanten Baugebiet unumgänglich.

Auch die Fraktion der Grünen unterstützt die geplante Wohnbebauung in Berenbostel-Ost grundsätzlich, sieht aber wie die Anwohner die Gefahr einer dichten Bebauung. „Dies werden die Grünen sehr genau beobachten und zu verhindern versuchen“, sagt Darius Pilarski, Vorsitzender der Garbsener Grünen.

Grüne fordern bezahlbaren Wohnraum

Garbsen brauche jedoch Wohnraum – insbesondere bezahlbaren, so Pilarski. „Ohne Festlegung einer Quote wird es von uns keine Zustimmung zum gesamten Projekt geben.“ Die Politik habe sich auf 30 Prozent verständigt, dabei solle es bleiben. Diese Quote sorge nach Ansicht seiner Fraktion für eine gute soziale Durchmischung und berge nicht die Gefahr der Gettobildung, wie von den Anwohnern befürchtet.

So sieht das Modell für Berenbostel-Ost aus. Es war 2017 für mehrere Monate im Ratshaus ausgestellt. Quelle: Linda Tonn (Archiv)

Die Fraktion der Unabhängigen habe sich frühzeitig und deutlich gegen eine zu hohe Verdichtung der Bebauung in Berenbostel-Ost ausgesprochen, sagte der Vorsitzende Günther Petrak. „Die aktuellen Pläne seien ein verträgliches Maß. „Wir werden dem Projekt aber nur zustimmen, wenn ein Gesamtkonzept für Kitas, Schulen und Verkehr vorliegt“, sagte er.

SPD : Pläne waren lange bekannt

Auch die Garbsener SPD zeigt sich verwundert über den Protest der Anwohner. „Die Planungen für Berenbostel-Ost haben bereits 2016 begonnen, Stadt und Region haben die Pläne des Masterplans Ende 2017 im Rathaus präsentiert, das Konzept steht seitdem auf der Website der Stadt Garbsen“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Karsten Vogel.

Nun wolle also eine Bürgerinitiative verhindern, dass junge Eltern, Menschen, die sehr niedrige Gehälter haben, und Studierende sich in Garbsen eine Wohnung leisten können, so Vogel.

Viele der von den Anwohnern angesprochenen Punkte habe man auch in der AG Bezahlbarer Wohnraum diskutiert, schreibt Ratsmitglied Helmut Busjahn ( CDU). Alle Aspekte seien Anfang 2020 in einer sogenannten Nutzwertanalyse mithilfe des Instituts für Public Management aus Berlin professionell strukturiert worden. „Die Zusammenfassung steht an“, so Busjahn. „Dies müssen die Anwohner noch aushalten.“

Stadt plant öffentliche Infoveranstaltung Die Stadt Garbsen plant eine öffentliche Informationsveranstaltung zum geplanten Baugebiet Berenbostel-Ost. „Der direkte Austausch mit den Bürgern ist der Garbsener Stadt- und Verwaltungsspitze wichtig“, schreibt Stadtsprecherin Corinna Mehlert. Die von den Anwohnern der Straße Auf dem Kampe gegebenen Hinweise seien nachvollziehbar und würden im weiteren Beteiligungsverfahren auch so behandelt. Der Termin werde rechtzeitig bekanntgegeben. Dass es keine Reaktion seitens der Stadt gegeben hat, sei nicht richtig. Vertreter der Stadt und die Anwohner hätten ein längeres Beratungsgespräch im Rathaus geführt und auch Telefonkontakt gehabt. Es sei in dem Verfahren durchaus üblich, dass nicht jeder Anwohner eine direkte Antwort erhalte. „Bedenken und Anregungen werden zunächst gesammelt und mit in den weiteren Planungsprozess einbezogen“, so Mehlert. Der nächste formale Schritt sei die öffentliche Auslegung. Diese sei für Herbst 2020 geplant, und in die würden die Anregungen der Bürger eingearbeitet. Mit einer Bürgerbeteiligung werde auch das Gesamtkonzept entwickelt. „Für den derzeit in der Bauleitplanung befindlichen ersten Abschnitt sind Flächen für einen Kita-Neubau vorgesehen“, so Mehlert. Insgesamt würden alle Neubauflächen in der Stadt in die Kita- und Schulentwicklungsplanung einbezogen. Auch darum werde es bei der Infoveranstaltung gehen. jgz

Von Jutta Grätz