Garbsener Kinderfeuerwehr schmückt Baum auf dem Kastanienplatz

Garbsen

Es weihnachtet sehr: Deswegen hat die Kinderfeuerwehr Garbsen den Weihnachtsbaum am Kastanienplatz wieder mit selbst bemalten Weihnachtskugeln geschmückt.

Die Kugeln hatten zuvor das Betreuerteam an die 25 Kinder der Kinderfeuerwehr verteilt, die dann mit ihren Geschwistern am Wochenende am Kastanienplatz zu Werke gingen. Unterstützt wurden sie bei ihrer adventlichen Arbeit von der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr. Den großen Baum hatte zuvor eine Firma aufgestellt.

Stolz auf die Leistung der Kinderfeuerwehr am Kastanienplatz: Kilian Schulze (neun Jahre) beim Baumschmücken. Ganz groß: Der vollständig geschmückte Baum (rechts). Quelle: privat

Als Dankeschön gab es für die Kinder vor Ort Waffeln, Kinderpunsch und Kakao. Und noch ein paar Schokoladenweihnachtsmänner – überreicht von Ortsbürgermeisterin Silke Häusler im Namen des Ortsrates Garbsen. Auch für die Großen hatte die Politikerin etwas dabei: einen finanziellen Zuschuss für den Dienstbetrieb der Kinderfeuerwehr, den sie Sonja Cremer vom Betreuerteam überreichte.

Ortsbürgermeisterin Silke Häusler (r.) übergibt Sonja Cremer vom Betreuerteam den Zuschuss. Quelle: privat

Von Simon Polreich