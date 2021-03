Garbsen will Corona-Modellkommune werden – Grahl kritisiert Vergabe

Garbsen

Öffnungen von Gastronomie, Kultur und Einzelhandel mithilfe von Schnelltests: Als eine von neun Städten in der Region Hannover hat sich Garbsen für ein solches Modellprojekt des Landes Niedersachsen beworben. Bereits Mitte März hatte sich Bürgermeister Christian Grahl (CDU) persönlich an die Landesregierung gewandt und sein Interesse für die Stadt Garbsen bekundet, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

„Am Donnerstag ist die Bestätigung unserer Bewerbung eingegangen“, sagt Bürgermeister Grahl. „Garbsen ist damit eine von rund 25 Kommunen in Niedersachsen, die ihren Hut in den Ring geworfen haben.“ Seiner Meinung nach sei die städtebauliche Struktur für einen solchen Modellversuch sehr interessant.

In Garbsen gibt es ab sofort mehrere Corona-Schnelltestzentren jeweils in unmittelbarer Nähe der verschiedenen Einkaufsbereiche der Stadt. So das Testzentrum bei Möbel Hesse an der B 6 mit bis zu 6000 Testungen pro Tag, das Testzentrum auf dem Hérouville-St.-Clair-Platz für das Planetencenter, das Testzentrum der Kosmos-Apotheke für das Shopping-Plaza und das Nordwest-Zentrum sowie das Testzentrum im Werner-Baesmann-Park für die Rote Reihe.

Nicht alle haben eine Chance

Am Freitag teilte Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) den interessierten Bürgermeistern mit, dass schon jetzt klar sei, dass es keine Chance gebe, dass alle interessierten Kommunen den Zuschlag erhalten. Anfang kommender Woche, so die Region, sollen im Gespräch mit den Regionskommunen die weiteren Chancen der Bewerbungen ausgelotet werden.

„Dass nur so wenige Kommunen mitmachen dürfen, muss ich kritisieren“, sagt Garbsens Bürgermeister Grahl. „Uns als regionsangehöriger Kommune in Niedersachsen sind rechtlich die Hände gebunden, wenn es darum geht, selbst flexible Lösungen zu verwirklichen. Deshalb halten wir unsere Bewerbung, an dem Modellprojekt teilzunehmen, aufrecht und hoffen, dass wir berücksichtigt werden.“

Von Linda Tonn