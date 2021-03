Garbsen

Die Stadt Garbsen will Privathaushalte und Firmen dafür gewinnen, mehr Solarstrom zu gewinnen. Sie selbst ist jetzt der bundesweiten Städteaktion „Wattbewerb“ beigetreten.

In diesem Wettbewerb der Kommunen wird die Stadt gesucht, die es als erste schafft, ihre Fotovoltaikleistung zu verdoppeln. Stichtag für den Beginn der Rechnung war der 21. Februar 2021. Beim Ausbau solarer Stromerzeugung „können Bürgerinnen und Bürger, lokale Wirtschaft und das Stadtklima nur gewinnen“, schreibt Bürgermeister Christian Grahl (CDU). Nach einer Analyse der Klimaschutzagentur der Region Hannover liegt Garbsens größtes Klimaschutzpotenzial auf den privaten Dächern. Unter allen Möglichkeiten, CO2 zu vermeiden, biete die Fotovoltaik mit 68 Prozent den größten Effekt, heißt es im Klimaschutzkonzept der Stadt.

Stadt will selbst investieren

Unterstützt wird der Wettbewerb unter anderem von den Organisationen Fridays for Future, Parents for Future und Scientists for Future. Der Rat der Stadt hat eigens eine Solaroffensive beschlossen und die Stadtverwaltung beauftragt, Dachflächen städtischer Gebäude besser als bisher zu nutzen.

Informationen zum Thema bietet unter anderem die Klimaschutzagentur der Region Hannover im Internet an. Dort findet sich unter anderem das Angebot eines kostenlosen Solarchecks, eine neutrale persönliche Solarberatung für die eigene Immobilie. Außerdem gibt es ein öffentlich zugängliches Solarkataster für die Region Hannover, in dem grob ablesbar ist, ob eine Dachfläche für eine Fotovoltaikanlage geeignet ist.

Von Markus Holz