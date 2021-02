Havelse

Bei einem Fahrradunfall auf der Straße Auf der Höchte in Havelse ist am Sonnabend nicht nur die 77-jährige Fahrerin verletzt worden, sondern auch eine 66-Jährige Anwohnerin. Die Frau, die den Unfall beobachtet hatte, wollte helfen und stürzte dann selbst. Wie die Polizei Garbsen mitteilte, gingen gegen 11.30 Uhr zwei Anrufe ein. Zum einen sei es in Havelse zu einem Radunfall mit einer Verletzten gekommen, zum anderen wurde ein Treppensturz gemeldet.

Behandlung im Krankenhaus

Folgendes war passiert: Die 77-jährige Garbsenerin war vom Rad abgestiegen, da es ihr nicht gut ging, und hatte sich am Fahrradkorb festgehalten. Dabei stürzte sie zu Boden und verletzte sich am Arm.

Die 66-Jährige sah den Sturz aus dem Fenster und wollte zur Hilfe eilen. Weil sie jedoch körperlich angeschlagen war, stürzte sie beim Hinunterlaufen auf der Treppe ihres Hauses. Sie verletzte sich dabei am Kopf.

Beide Frauen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und zur weiteren Untersuchung ins Nordstadtkrankenhaus gebracht.

Von Linda Tonn