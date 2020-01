Garbsen-Mitte

Einblicke in die Aufgabenbereiche der kommunalen Verwaltung können Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse am Zukunftstag gewinnen. Der Zukunftstag – der in Niedersachsen nun offiziell Girls’ Day und Boys’ Day heißt – ist am Donnerstag, 26. März.

Die Schüler lernen einzelne Abteilungen kennen, zudem gibt es eine Führung durch das Rathaus und ein gemeinsames Mittagessen. In diesem Jahr stehen unter anderem Plätze bei der Musik- und Kunstschule, im Bürgerbüro und in der Pressestelle zur Verfügung. Einen Überblick über alle Einsatzmöglichkeiten sowie Informationen zur Anmeldung finden Interessierte auf garbsen.de/ Zukunftstag.

Von Anke Lütjens