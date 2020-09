Garbsen

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Garbsen steigt wieder deutlich an. Innerhalb von einer Woche hat sie sich von 14 auf 29 (Stand: 24. September) mehr als verdoppelt. Die Zahl der Neuerkrankten hochgerechnet auf 100.000 Einwohner liegt in Garbsen für sieben Tage bei 25,3. „Das ist der höchste Wert in der Region Hannover, im Durchschnitt liegt er bei 17,2“, sagt Christoph Borschel von der Region, die die Zahlen täglich vom Gesundheitsamt übermittelt bekommt.

Lässt die Disziplin nach?

Ein sogenanntes Spreadingereignis, also eine massenhafte Verbreitung des Virus bei einer Veranstaltung, habe es Garbsen nicht gegeben. „Die Stadt liegt leider einfach voll im Trend, den wir landes- und bundesweit beobachten“, sagt Borschel. Ursache sei unter anderem, dass „die Grunddisziplin bei einigen Menschen nachlässt“, hat der Regionssprecher festgestellt. „Und die Zahlen zeigen eben: Es gibt überhaupt keinen Grund, nachlässig zu werden.“ Zum Vergleich: Mitte Juli gab es vorübergehend keinen einzigen Corona-Fall mehr in Garbsen.

Das Problem zeigt sich auch daran, dass es mittlerweile an drei Schulen in Garbsen positive Corona-Tests gegeben hat. Betroffen sind die IGS Garbsen, die Oberschule Garbsen und das Johannes-Kepler-Gymnasium. Insgesamt waren und sind mehr als 100 Schüler in Quarantäne.

