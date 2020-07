Garbsen

In Garbsen sind derzeit noch zehn Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus den Zahlen hervor, die die Region Hannover täglich veröffentlicht. Basis der Daten sind die gemeldeten Fälle, die das Gesundheitsamt der Behörde übermittelt. Damit sinkt der Wert in Garbsen seit rund einem Monat stetig. Anfang Juni war die Zahl der Infizierten noch in kurzer Zeit relativ stark angestiegen – was mutmaßlich unter anderem mit einem Ausbruch bei UPS in Langenhagen zu erklären war.

Zahlen in den Nachbarstädten noch niedriger

Im Vergleich zu den Nachbarstädten liegt Garbsen damit sogar noch an der Spitze der gemeldeten Fälle. In Seelze gibt es nach Angaben der Behörde noch einen Infizierten. In Neustadt und Wunstorf ist die Zahl sogar auf null gesunken. Insgesamt haben sich in Garbsen seit Beginn der Epidemie 168 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, heißt es. In der gesamten Region Hannover waren es 2791 Frauen und Männer. Davon starben 116 „infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion“, so die Behörde.

