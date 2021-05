Altgarbsen

Der Wochenmarkt in Altgarbsen auf dem Kastanienplatz wird wegen des Feiertages an Himmelfahrt, vorverlegt. Das hat die ausrichtende Marktgilde mitgeteilt. Die Händler öffnen ihre Stände am Mittwoch, 12. Mai, von 14 bis 18 Uhr. Ab 12 Uhr ist bereits der „Rollende Suppentopf“ vor Ort. Der Markt auf dem Hérouville-St.-Clair-Platz am Hallenbad, Auf der Horst, ist wie gewohnt am Freitag, 14. Mai, von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Markus Holz