Die Händler auf den Wochenmärkten in Garbsen gehören zu den Gewinnern der Corona-Krise. Mehr Menschen nutzen die Möglichkeit, unter freiem Himmel einzukaufen, berichtet Marktmeister Uwe Schreiner.

