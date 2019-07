Garbsen-Mitte

Sie verbinden Folk mit Blues, Rock und Grunge und spielen bei der Garbsener Blues Time ihr einziges Deutschlandkonzert: Das britische Trio William The Conqueror ist am Freitag, 12. Juli, auf der Bluesbühne am Südeingang des Rathauses zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr. Mit im Gepäck haben die Musiker um Frontmann Ruarri Joseph ihr aktuelles Album „Bleeding On The Soundtrack", in dem der Sänger über sein Leben reflektiert – eine Geschichte über Scheidung, Sucht und Entscheidungen.

Der Eintritt zum Open-Air-Konzert ist frei. Die weiteren Termine der Konzertreihe finden Sie hier.

Von Jutta Grätz