Robert Andreas Hesse (59) führt das Möbelhaus Hesse an der Bundesstraße 6 in Garbsen in der dritten Generation. Im Interview spricht er über Gerechtigkeit im Corona-Lockdown und die Zukunft des Unternehmens.

Herr Hesse, die Politik hat den Corona-Lockdown gerade bis Mitte Februar verlängert, auch Ihr Möbelhaus bleibt also geschlossen. Wie übersteht Ihr Unternehmen das?

Die finanziellen Folgen sind schwerwiegend. Wir sprechen mittlerweile von einem Umsatzverlust im sehr hohen Millionenbereich. Und wer weiß heute schon, ob im Februar wirklich Schluss mit dem Lockdown ist? Es gibt allerdings auch einen kleinen „Vorteil“ im Vergleich zum Frühjahr 2020. Dieses Mal sind wir auf die Situation besser vorbereitet, damals hat es uns einfach über Nacht getroffen.

Und es gibt noch einen Unterschied: Im ersten Lockdown haben Sie kritisiert, dass Ihr Unternehmen schließen musste, Baumärkte aber öffnen durften. Ist das nun anders?

Das hat mich damals tatsächlich sehr geärgert. Auch weil die Regelungen in den Bundesländern damals so unterschiedlich waren. So waren zum Beispiel 100 Kilometer entfernt große Möbelhäuser geöffnet. In diesem Jahr hat es die Politik geschafft, mehr Gleichbehandlung zu schaffen, indem Baumärkte etwa nur für gewerbliche Kunden geöffnet sind.

Wie geht es mit Ihren rund 300 Mitarbeitern weiter?

Etwa zwei Drittel von ihnen sind derzeit in Kurzarbeit. Ich habe jedem von ihnen die Garantie gegeben, dass niemand unter 75 Prozent seines üblichen Nettogehaltes fällt – egal, wie lange der Lockdown dauert. Unser Hauptziel ist es, trotz der Krise keinen unserer Mitarbeiter entlassen zu müssen.

Was ist Ihre Hoffnung für die nahe Zukunft?

Es wird ein wirtschaftlich sehr anspruchsvolles Jahr. Aber wir werden es überstehen. Davon bin ich fest überzeugt, weil wir so hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Außerdem werden wir die Digitalisierung weiter vorantreiben. Wir bleiben ein stationärer Möbelhändler. Aber wir werden unter anderem unseren Onlinevertrieb weiter auszubauen.

Von Gerko Naumann