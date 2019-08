Auf der Horst

„Ich bin stolz darauf, was ich geschafft habe“, sagt Sherin Hussein. Sie sitzt an ihrem Esstisch in der 85-Quadratmeter-Wohnung in Auf der Horst. Es gibt süßes Baklava, Kokoskekse und Kaffee. Gerade ist sie von ihrer Arbeit in der Kita Murmelstein nach Hause gekommen. Ihre Kinder schlafen. „Sie hatten ihren ersten Schultag nach den Sommerferien und müssen sich erst einmal ausruhen“, sagt Hussein. Schnell ist man beim Du. „ Linda, das gibt es auch im Arabischen“, sagt die Syrerin. „Es bedeutet so etwas wie Schönheit und Zärtlichkeit.“

Über die Türkei nach Deutschland

In dieser heimeligen Situation scheint es fast unpassend, zu fragen, wie es war, als Hussein nach Deutschland kam. Und auch ihr selbst fällt es sichtbar schwer darüber zu sprechen: „Das ist schon so lange her“, sagt sie. Zwei der drei Kinder waren noch nicht geboren, der Bürgerkrieg noch nicht ausgebrochen. Dennoch war bei Hussein und ihrem Mann 2005 der Wunsch groß, der Unfreiheit in Syrien zu entkommen. „Es gab zwar noch keinen Krieg, aber man durfte nichts sagen“, erinnert sie sich. „Menschen wurden weggesperrt, und keiner redete darüber.“

Von ihrem Heimatort Qamilschi an der Grenze zur Türkei flüchteten sie Richtung Europa. Fünf Monate dauerte die Reise. „Dass wir in Deutschland waren, wussten wir gar nicht“, gesteht sie. Ihr sei es auch egal gewesen: „Hauptsache weg aus Syrien.“

Mit dem Asylantrag in Bielefeld und der ersten Station in einem Wohnheim in Oldenburg begann für das Paar und den kleinen Sohn dann etwas Neues. „Stück für Stück wurde dann auch alles gut“, sagt sie. Aber es habe gedauert. Und im Gespräch bei Kaffee und Keksen wird immer wieder deutlich, wie schwierig es für die Familie war, wie viel Zeit mit Warten und Hoffen vergangen ist und wie groß die Schritte sind, die Hussein bis heute gemacht hat.

Seit 2006 in Garbsen

Ungern erinnert sie sich an die ersten Jahre in Deutschland: Ja, es sei sehr schwer gewesen. Inmitten des ganzen Trubels bekam sie ihre erste Tochter, im Wohnheim war es laut und eng, und weil sie keinen Aufenthaltsstatus hatten, durften sie weder Deutsch lernen noch arbeiten. „Wenn du mit Gutscheinen einkaufen gehen musst, nichts hast und nicht arbeiten kannst, fühlst du dich nicht wie ein Mensch“, sagt sie schlicht. 2006 zog die Familie nach Garbsen – erst in das bereits abgerissene Flüchtlingswohnheim an der B6. „Dann haben wir mit Unterstützung vom Sozialamt die Vier-Zimmer-Wohnung Auf der Horst bekommen. Die Mitarbeiterin Sandra Lenz hat sich sehr für uns eingesetzt“, sagt Hussein.

Vier weitere Frauen waren es, die der Syrerin und ihrer Familie eine Perspektive in Garbsen gaben. Immer wieder fallen ihren Namen. „Als erstes habe ich Silvia Kessler von der Migrationsberatung der Diakonie kennengelernt“, sagt Hussein. Sie habe ihr mit den Anträgen und Dokumenten geholfen und Mut gemacht. Die Ehrenamtlichen Helga Henze und Anne Springer halfen ihr beim Deutschlernen und mit den Hausaufgaben. Denn irgendwann stand die Frage im Raum, ob es die in Syrien ausgebildete Lehrerin am Diakonie-Kolleg in Hannover nicht mit einer Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin versuchen wolle.

Anke Bücher, Leiterin der Kita Murmelstein, verschaffte ihr erst ein Praktikum, mittlerweile hat Hussein in der Einrichtung eine feste unbefristete Stelle. Erst sei sie nur die syrische Mutter gewesen, sagt Hussein. Jetzt sei sie die Erzieherin. „Diese vier Menschen sind große Schätze für mich“, sagt die Syrerin. „Ohne sie war ich alleine.“ Und genau deshalb waren sie auch alle dabei, als Hussein im vergangenen Jahr ihre Aufenthaltsgenehmigung bekam. „Dann war ich plötzlich Deutsche“, erzählt sie und muss mit den Tränen kämpfen.

„Ich hatte viel Glück“

„Egal wie schwer es war, es hat sich gelohnt, und ich bin glücklich“, sagt Hussein heute. Ob sie sich als Vorbild sieht? „Ich hatte viel Glück.“ Die Wohnung, das Praktikum: Immer wieder seien Menschen auf sie zugekommen und hätten ihre Hilfe angeboten. Mittlerweile leben auch ihre Mutter und ihr Bruder in der Region. Nach Syrien zurück kann und will die Familie nicht mehr. „Meine Kinder sollen hier leben und lernen. Sie sollen nicht sehen, was ich gesehen habe.“

Und dann zeigt sie auf ihrem Handy Fotos von ihrem Leben heute, 2019. Vom Urlaub in Spanien, von der Familie – und von ihrer Arbeit in der Kita Murmelstein. „Ich arbeite gerne“, sagt Hussein. Ein Foto mag sie ganz besonders gerne: „Wir haben eine Kunstaktion gemacht und uns in einem Pappkarton fotografiert“, sagt sie. Das sei einfach schön. „Als Erzieherin muss man das auch einfach mal machen.“

Ist sie in Deutschland angekommen? Ja, sagt die Syrerin. „Irgendwie habe ich es geschafft.“

Von Linda Tonn