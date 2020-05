Wie das Hotel Stelinger Hof (fast) komplett ohne gekauften Strom auskommt

Stelingen

Das Hotel Stelinger Hof am Ortseingang von Stelingen ist so etwas wie eine kleine Oase in Sachen Klimaschutz. Seit Inhaber Heinrich Münkel zu Beginn des Jahres alle Dächer mit Solarzellen bedeckt hat, kann das Hotel seinen Bedarf an Strom komplett selbst decken. „Wenn das Wetter schlecht ist und wenig Sonne scheint, kann es auch mal sein, dass wir Strom kaufen müssen“, sagt Münkel. „Aber ansonsten sind wir weitgehend autark.“

200.000 Kilowattstunden Strom verbraucht das Hotel, das 1993 aus einem historischen Bauernhof hervorging, in einem Jahr. Vor sieben Jahren beschloss Münkel, ein Blockheizkraftwerk auf dem Hof anzulegen – zunächst um Kosten zu sparen. „Als alter Bauer ist man aber natürlich auch umweltorientiert“, sagt er. Mithilfe des Heizkraftwerks konnte er bereits rund 100.000 Kilowattstunden pro Jahr produzieren – und 20.000 Euro an Stromkosten sparen.

Fotovoltaikanlage produziert bis zu 600 Kilowattstunden am Tag

Für die zweite Hälfte des Energieverbrauchs nimmt Münkel nun seit Beginn des Jahres „die Sonne mit ins Boot“, wie er sagt. Noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden die Zellen auf den Dächern installiert. Bis zu 600 Kilowattstunden Strom kommt am Tag über die Fotovoltaikanlage zusammen. Auf seinem Smartphone kann der Hotelbesitzer in Echtzeit verfolgen, wie viel Strom die Zellen produzieren, wie viel davon verbraucht wird und wie viel ins örtliche Stromnetz eingespeist wird.

„Wir freuen uns, wenn möglichst viel vom Dach kommt“: Hotelinhaber Heinrich Münkel hat die neue Fotovoltaikanlage installieren lassen. Quelle: Linda Tonn

In den Überschüssen liegt derzeit die Krux. „Ich habe noch keine Möglichkeiten, den produzierten Strom zu speichern“, sagt Münkel. Was das Hotel nicht verbraucht, muss der Inhaber verkaufen. Doch das soll nicht ewig so bleiben. Münkel plant bereits die Anschaffung von waschmaschinengroßen Speichern, damit er auch nachts und an Regentagen vom eigens produzierten Strom profitieren kann.

Münkel spart 130.000 Kilogramm CO2

Der ehemalige Landwirt hat es ausgerechnet: 130.000 Kilogramm Kohlenstoffdioxid (CO2) kann er im Jahr einsparen – indem er die Sonne und das Blockheizkraftwerk für sich nutzt. Würden alle geeigneten Dächer in Stelingen mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet, könnten mehr als 11.000 Tonnen CO2 in einem Jahr eingespart werden. Das geht aus dem Klimaschutzkonzept der Stadt Garbsen hervor, dass sie gemeinsam mit der Klimaschutzagentur der Region Hannover erstellt hat.

„Wir freuen uns, wenn möglichst viel vom Dach kommt“, sagt Münkel, der auch sein Privathaus mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet hat. Er wünsche sich, dass noch mehr Menschen diese Ressource nutzen.

Stationen für E-Autos geplant

Auf dem Hof des Hotels sollen künftig auch Ladestationen für Elektroautos stehen. Auch sie könnten vom eigens produzierten Ökostrom gespeist werden. Die Verkabelungen liegen schon. Durch die Corona-Krise habe sich der Zeitplan ein wenig verschoben, sagt Münkel. „Eigentlich waren in den vergangenen Wochen die Solarzellen auf dem Dach der einzige Mitarbeiter, der zuverlässig arbeiten konnte.“

