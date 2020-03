Wie Supermarktmitarbeiter versuchen, das Beste auch der Krise zu machen

Berenbostel

Wer den Markant-Markt an der Osterwalder Straße in Berenbostel betritt, kommt derzeit an den Geschwistern Zehra und Adem nicht vorbei. Mit Mundschutz und einer großen Sprühflasche mit Desinfektionsmittel ausgestattet halten die beiden Schüler jeden Kunden einzeln an. Wer keinen Einkaufswagen hat, wird zurückgeschickt, denn der soll dafür sorgen, dass die Kunden im Laden den nötigen Abstand halten. Und sicherheitshalber bekommt jeder einen Spritzer Desinfektionsmittel auf die Hände – so will es der Chef.

Seitdem sich das Coronavirus in Deutschland rasant ausbreitet, ist vieles anders in den deutschen Supermärkten. Regale sind leergekauft, an den Kassen bilden sich lange Schlangen, mancherorts ist der Ton rauer geworden. In vielen Einkaufswagen stapeln sich Toilettenpapier, Mehl und Milch. Und die Mitarbeiter sind im Dauereinsatz. Dazu kommt, dass seit einigen Tagen vielerorts farbige Streifen auf den Boden für ausreichend Abstand zwischen den Kunden sorgen sollen. Plexiglasscheiben schützen die Kassierer so gut es geht.

„Eine Ausnahmesituation“

„Es ist wirklich eine Ausnahmesituation“, sagt Feride Ali. Die Mutter von drei Kindern arbeitet in dem Markt in Berenbostel und ist ebenso wie ihre Kollegen bemüht, für so viel Normalität und Gelassenheit zu sorgen, wie es eben geht – trotz oder gerade wegen Corona. Erst im November 2019 hatte der Markt an dieser Stelle eröffnet, nachdem der Jibi-Markt geschlossen hatte. Ali und ihre mehr als 20 Kollegen wurden übernommen. „Auch die meisten Kunden sind dem Markt treu geblieben“, sagt sie.

Das soll auch während der aktuellen Krise so bleiben: „Unser Chef gibt derzeit alles für die Kunden und auch für uns Mitarbeiter“, sagt Christiane Harzig. Schon bevor es die Vorgaben für Schutzvorrichtungen und -kleidung gegeben habe, habe Malik Aker sich um Handschuhe und Desinfektionsmittel für die Mitarbeiter gesorgt. Er habe provisorisch mit Kisten am Boden für Abstand vor der Bäckerei-Theke gesorgt und an den Kassen Wände aus Plexiglas installiert, sagt Harzig.

Die Kunden müssen zum Einkaufen einen Wagen nehmen und mindestens zwei Meter Abstand halten. Quelle: Linda Tonn

„Und als die Kitas wegen Corona geschlossen haben, hat er mir angeboten zu Hause zu bleiben“, sagt Ali. Sie hat abgelehnt, weil sie für die Kunden da sein will – obwohl diese in der aktuellen Zeit nicht immer nur freundlich seien, sagt Ali. „Auch bei uns gibt es Hamsterkäufe“, erzählt sie. „Toilettenpapier und Hefe haben wir mittlerweile rationiert.“

Der Chef packt mit an

Die Zeit sei anstrengend, erzählt Kollegin Harzig. Mehrmals täglich müssen die Angestellten derzeit Türklinken abwischen und Flächen desinfizieren. „An die Schutzmaske habe ich mich gewöhnt“, sagt sie. „Und wir unterstützen uns derzeit ganz besonders im Team, tauschen Schichten wenn es mal nicht passt und geben aufeinander Acht.“ Auch Harzig kommt immer wieder auf den Chef zu sprechen, der währenddessen durch die Gänge streift, Kunden Produkte heraussucht und älteren Menschen den Einkauf bis zum Auto trägt. Auch den Einkaufsservice nach Hause hat er selbst übernommen.

„Dass wir noch so positiv sind, hängt auch damit zusammen, dass sich unser Chef so um uns sorgt“, sagt Harzig. Wer derzeit an der Kasse bezahlt hat, gelangt an einen Spendentisch. Neben einer Glasflasche, in die Kunden Münzen für Ärzte, Krankenschwestern, Pflegepersonal, Rettungskräfte und Feuerwehr werfen können, liegen Kekspackungen und Schokolade – für die Kunden und Mitarbeiter im Markt. „In dieser schweren Zeit müssen wir alle unterstützen, die jetzt für unsere Gesundheit, Sicherheit und Versorgung unermüdlich im Einsatz sind“, hat Aker auf ein großes Plakat geschrieben.

Hinter der Kasse können die Kunden spenden und sich eine Aufmerksamkeit mitnehmen. Quelle: Linda Tonn

„Damit meint er auch seine Mitarbeiter“, sagt Geschäftsführer und Sohn Fatih Aker. „Jetzt ist Solidarität gefragt – überall.“ Vater Malik Aker ist so viel Trubel um seine Person eher unangenehm. Das sei alles nicht der Rede wert, sagt er. „Wir Supermärkte verdienen derzeit so gut. Andere müssen ihre Läden schließen, ihnen brechen die Einnahmen weg. Für die müssen Lösungen gefunden werden.“

Für Mitarbeiterin Ali ist es der respektvolle Umgang, der die Markt-Mitarbeiter bislang so gut durch die Krise kommen lässt. „Wir gehen untereinander sehr familiär um“, sagt sie. „Und wir versuchen uns immer noch Zeit für die Kunden zu nehmen.“ Gemeinsam würde man die Krise dann irgendwann überstanden haben.

Ehepaar sammelt Spenden für Kassierer Rolf und Susanne Wenda aus Meyenfeld haben lange überlegt, wie sie in der Corona-Krise den Mitarbeitern im Netto-Markt in Meyenfeld, im Combi-Markt und beim Bäcker in Horst danken können. Gemeinsam mit der stellvertretenden Ortsbürgermeisterin Angela Thimian-Milz haben sie in den Märkten Geldsammelboxen aufgestellt. Kunden können hier ein kleines Trinkgeld für die Kassierer und Marktmitarbeiter lassen. „Herzliches Danke an die Menschen, die den Laden hier am Laufen halten“, ist auf einem Schild zu lesen. „Am Ostersonnabend soll die Gesamtsumme dann ausgezählt und an alle Mitarbeiter in den Märkten verteilt werden“, sagt Thimian-Milz. „Viele von ihnen arbeiten auf 450-Euro-Basis und hatten in den vergangenen Tagen unter den außergewöhnlichen Umständen viel zusätzliche Arbeit zu leisten.“ Dieser Dank gelte ebenso den Menschen in den Arztpraxen und Krankenhäusern, in den Senioren- und Pflegeheimen, im Einzelhandel und Handwerk, in den Versorgungsbetrieben und überall dort, wo sie für die Stadtgesellschaft und die Dorfgemeinschaften unter großer Anstrengung da seien, so die stellvertretende Ortsbürgermeisterin. „Ihnen soll Dank und Anerkennung ausgesprochen werden.“

