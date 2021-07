Berenbostel

Ordentlich sieht es jetzt aus am Wertstoffsammelplatz am Hechtkamp: 14 Papiercontainer, sechs für Altglas, drei für Altkleider. Alles neu eingezäunt und mit großen Schildern versehen, was dort erlaubt ist und was nicht. Der Umbau der Wertstoffsammelstelle ist damit beendet. All das soll gegen wilden Müll helfen. „Zusammen mit der von der Stadt beauftragten Wochenendreinigung wird dieser runderneuerte Platz jetzt 17-mal pro Woche angefahren und gereinigt“, schreibt Pressesprecher Benjamin Irvin.

Lesen Sie auch Sind das Lösungen für den vermüllten Sammelplatz Am Hechtkamp?

Die Piktogramme erklären quasi mehrsprachig, was erlaubt und verboten ist. Quelle: Markus Holz

Klare Hinweise und Verbote

Altpapier: Die Zahl der Behälter wurde von sieben auf 14 verdoppelt. Problem war in der Vergangenheit, dass Papier und Kartonagen vor den Containern abgelegt wurden, weil die Behälter voll und manche Kunden zu faul waren, ihre Kartons zu zerkleinern. Ein Hinweis sagt jetzt klar und deutlich: Papier, Pappe und Kartonagen zerkleinert in den Container füllen. Es ist verboten, „Glas, Kartonagen oder sonstigen Abfall neben die Container zu stellen.“

Glas: Die in die Jahre gekommenen Glasbehälter sind gegen neue ausgetauscht. Erlaubt ist der Einwurf montags bis sonnabends von 7 bis 19 Uhr.

Das Hinweisschild erklärt, wie und wann der Platz zu nutzen ist. Quelle: Markus Holz

Stadt prüft Trennung vom TKB-Parkplatz

Die Stadt hat unregelmäßige Kontrollen des Ordnungsamtes angekündigt. Lastwagenfahrer, die auf dem Parkplatz zusätzlich ihren Müll hinterlassen, sollen verwarnt werden. Gegen die Ratten sind Köder ausgelegt. Im Moment prüft die Verwaltung, ob der Wertstoffplatz vom Parkplatz des Lokals Berenbosteler Terrassen und des TK Berenbostel getrennt wird. Dazu müsste eine neue Zufahrt vom Hechtkamp zum Parkplatz gebaut werden.

Von Markus Holz