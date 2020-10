Berenbostel

Der Wertstoffhof in Berenbostel bleibt wie alle Wertstoffhöfe in der Region Hannover am Sonnabend, 31. Oktober, wegen des Reformationstags geschlossen. Auch die 53 Grüngutannahmestellen im Umland werden aufgrund des Feiertags nicht öffnen, teilt der Entsorger Aha mit. Unter www.aha-region.de finden sich weitere Informationen zu den Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe, Deponien und Grüngutannahmestellen.

Von Gerko Naumann