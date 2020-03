Weihnachtsmarkt-Organisatoren aus Stelingen spenden 4000 Euro

Stelingen

Der Stelinger Weihnachtsmarkt ist ein Fest von Stelingern für Stelinger: Denn der Erlös der Veranstaltung auf dem Schulhof kommt der Jugendarbeit im Dorf zugute. Auch diesmal kann sich die Summe sehen lassen: 4000 Euro spenden die Organisatoren an fünf Vereine und Einrichtungen. Jeweils 1000 Euro bekommen der Förderkreis der Grundschule Stelingen und die Jugendfeuerwehr als Veranstalter, jeweils 670 Euro gehen an den Förderverein der Kita sowie an die Jugendabteilungen des Schützenvereins und des TSV Stelingen.

Der Markt wird ausschließlich von Ehrenamtlichen organisiert – immer am dritten Advent und seit 24 Jahren. Mehr als 30 Helfer packen dafür mit an. Diese Arbeit wurde nun honoriert. „2019 hatten wir eine Rekordeinnahme“, sagte Koordinator Christian Hemmer von der Feuerwehr bei der Übergabe des Erlöses am Donnerstagabend.

So könne sogar ein Teil des Überschusses für die 25. Auflage des Weihnachtsmarktes in diesem Jahr bereitgestellt werden und auch für die Neugestaltung des Schulhofes. Die Grundschule wird derzeit neu gebaut.

Geld für Prävention, Ausflüge und Matschküche

„Wir werden das Geld für die Gewaltpräventionskurse unserer Schüler bei Trainer Andreas Sikorsky verwenden“, kündigten Christiane Weinsheimer und Nicole Bennfeldt vom Förderkreis der Grundschule an. Die Jugendfeuerwehr um ihre Leiter Melina Stafetzky und Eike Hornbostel plant einen Ausflug. „Der TSV Stelingen möchte von dem Geld eine Geschwindigkeitsmessanlage für Torschüsse kaufen“, sagte Schriftführer und Jugendleiter Rainer Jendges. Die soll beim Training der Kinder- und Jugendfußballer und auch beim Wald-Cup im Juli eingesetzt werden.

Auf eine Matschküche können sich die Jungen und Mädchen im Kindergarten an der Welfenstraße freuen. „Wir haben vor Kurzem unseren Außenbereich umgestalten lassen“, berichtete die Vorsitzende des Fördervereins Manuela Ewert. „Da passt das neue Spielangebot mit Sand und Wasser richtig gut.“ Und die Schützenjugend plant den Kauf von neuen Schießwesten.

Von Jutta Grätz