Die Straße Langer Acker in Havelse wird von Mittwoch, 27. Oktober, bis voraussichtlich 5. November in Abschnitten voll gesperrt. Der Wasserverband Garbsen-Neustadt lässt dort Wasserleitungen sanieren.

