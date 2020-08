Havelse

Den 21. Mai wird Jolanthe Spyra nicht so schnell vergessen. Es war der Himmelfahrtstag, und morgens klingelte das Telefon der Leiterin des Familienzentrums St. Anna in Havelse. „Unser Hausmeister war dran. Bei einer Kontrolle im Gebäude hat er zufällig gesehen, dass im Untergeschoss sehr viel Wasser ausläuft“, sagt Spyra. „Er stand sogar schon bis zu den Waden darin.“

So sah es nach dem Wasserschaden im Familienzentrum St. Anna in Havelse aus. Quelle: Stadt Garbsen

Anzeige

Heute ist klar: Mit seinem schnellen Handeln hat der Hausmeister definitiv Schlimmeres verhindert. Er alarmierte die Feuerwehr Garbsen, die sofort „mit etwa 20 Leuten“ zur Kita fuhr, wie Spyra berichtet. Zu diesem Zeitpunkt war sie mit Kolleginnen schon etwas hilflos dabei, das Wasser mit Eimern aus dem unteren Stockwerk des Gebäudes zu transportieren. „Die Feuerwehr hat das dann professionell mit Pumpen und Schläuchen gemacht“, sagt die Kita-Leiterin. Nach zwei bis drei Stunden war das Untergeschoss wieder halbwegs trocken.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch: Gymnasien in Garbsen erhalten mehr Platz für zusätzlichen Jahrgang

Ursache des Unglücks war ein geplatzter Durchlauferhitzer. Welche Schäden das Wasser hinterlassen hat, stellte sich erst nach und nach heraus. „Viele der Möbel aus Holz sind erst nach einigen Tagen aufgequollen“, sagt Spyra. Betroffen waren unter anderem der Raum einer Hortgruppe, die Toiletten und die Küche der Mitarbeiter. Besonders bei Letzterer war der Zeitpunkt denkbar unglücklich: „Wir hatten die Küche gerade neu gekauft, manche Möbel waren noch nicht mal ausgepackt. Wir mussten fast alles wegschmeißen“, erinnert sich Spyra.

Hans-Jürgen Menzel (links) und Jolanthe Spyra sehen sich den nach einem Wasserschaden renovierten Hortraum im Familienzentrum St. Anna an. Quelle: Gerko Naumann

In diesem Fall hat die Corona-Pandemie zumindest einen kleinen Vorteil gebracht, sagt Spyra: Wegen der Kita-Schließungen waren in diesen Tagen keine Kinder im Gebäude. Die Jungen und Mädchen der Hortgruppe wurden später vorübergehend in einem Raum der benachbarten Grundschule betreut. Nach Abschluss der Arbeiten dürfen sie in einen frisch renovierten Raum einziehen.

Im Untergeschoss des Familienzentrums St. Anna in Havelse hat es einen Wasserschaden gegeben. Quelle: Gerko Naumann

Die Stadt Garbsen nutzt nun die Sommerferien, um die Böden erneuern und die Räume streichen zu lassen, sagt der für Bauangelegenheiten zuständige Fachbereichsleiter Hans-Jürgen Menzel. Der und seine Mitarbeiter müssen sich in diesem Sommer mehr mit Wasserschäden befassen, als ihnen lieb ist. Es gibt nämlich noch einen weiteren Fall im Kulturhaus Kalle – das nur ein paar Hundert Meter von der Kita St. Anna entfernt steht. Insgesamt bezahlt die Stadt Garbsen für die Reparaturen rund 100.000 Euro. „Einen großen Teil der Kosten im Familienzentrum bekommen wir aber erstattet, weil es sich um einen Versicherungsfall handelt“, sagt Menzel.

Musikschule ist stark betroffen

Anders sieht es im Kalle aus. Dort ist besonders die Musik- und Kunstschule betroffen, die ihre Räume im Untergeschoss des ehemaligen Rathauses hat. Deren Leiterin Evelyn Jagstaidt berichtet, dass es schon seit Jahren immer mal wieder Probleme mit feuchten Wänden und einem verstopften Abflussrohr in der Einrichtung gegeben hat. „Einmal ist das Abwasser aus einem Rohr ausgelaufen, wir mussten das dann saubermachen. Das war das i-Tüpchelchen“, berichtet Jagstaidt.

So sieht es nach dem Wasserschaden im Untergeschoss des Kulturhauses Kalle in Havelse aus. Quelle: Gerko Naumann

Nun hat die Stadt entschieden, sich grundlegend um das Problem zu kümmern. Im gesamten Untergeschoss ist der Estrich herausgenommen worden, sagt Menzel. Der darunterliegende Beton wird getrocknet, dann kommt ein neuer Bodenbelag darauf. Auch die Rohre sind komplett erneuert worden. Dafür mussten Vereine und Gruppen – etwa der Nabu und das Heimatmuseum – ihre Abstellräume im unteren Bereich des Kalle vorübergehend räumen.

Der Musikunterricht im Kalle ist komplett in den Konzertsaal verlegt worden. Dort sind auch Sachen aus dem Untergeschoss gelagert. Quelle: Gerko Naumann

Im Konzertsaal ein Stockwerk höher türmen sich deshalb gerade Kisten und Material der Kalle-Mieter. „Musikunterricht geben wir hier trotzdem noch“, betont Jagstaidt. Einige Gruppen der Musikschule weichen allerdings auf andere Standorte aus, etwa in die ehemalige Förderschule Am Hespe in Berenbostel.

Kosten reißen Loch in die Kasse

Menzel hofft, dass die Arbeiten im Kalle bis November abgeschlossen sind. Das Geld für die Sanierungen sei nicht im Haushalt eingeplant gewesen, weil Wasserschäden eben immer überraschend kommen. „Es stammt aus dem laufenden Haushalt für die Bauunterhaltung“, sagt Menzel. „Sowas reißt leider immer ein Loch in die Kasse“.

Von Gerko Naumann