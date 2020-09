Garbsen-Mitte

Autofahrer müssen sich rund um den Campus Maschinenbau wieder einmal auf langwierige Einschränkungen einstellen. Nach den beiden Kreiseln in der Straße An der Universität entsteht nun auch an der Walter-Koch-Straße vor der Campus-Kita ein Kreisverkehr. Er soll das Überqueren der Straße sicherer machen und Studentenwohnheim und Kita besser an den Verkehr anbinden. Vorgesehen sind vier Zebrastreifen und Mittelinseln – ähnlich wie bei den Kreiseln am Campus.

Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 21. September – und haben erhebliche Auswirkungen. Denn die Walter-Koch-Straße muss zwischen der Einmündung in den Kardinal-von-Galen-Ring und der Havelser Straße für mehrere Monate in beide Richtungen gesperrt werden.

Straßen werden ausgebaut

Zusätzlich zum Bau des Kreisels werden laut Stadtverwaltung auch die Marie-Curie-Straße und die Irmgard-Ulderup-Straße ausgebaut. Bislang waren sie nur als Erschließungsstraßen für das Baugebiet angelegt. In der Weiterführung der Marie-Curie-Straße entsteht zudem in Richtung Osteriede ein Geh- und Radweg. Die Gesamtkosten für die umfangreichen Bauarbeiten betragen 950.000 Euro.

„Eine Zufahrt zur Campus-Kita und zum Studentenwohnheim ist von der Havelser Straße aus für alle Verkehrsteilnehmer über eine provisorische Baustraße zur Irmgard-Ulderup-Straße jederzeit möglich“, teilt die Verwaltung mit. Für die Dauer der Sperrung entfielen allerdings die Bushaltestellen Graf-Stauffenberg-Straße und Märchenstraße der Linie 480.

Lesen Sie auch: ADFC macht Vorschläge für zweiten Radweg am Campus

Dass die Walter-Koch-Straße sicherer werden muss, ist seit der Eröffnung der Campus-Kita in diesem Jahr immer dringender geworden. Im Juli hatten Grüne und Eltern gefordert, mit einer Ampel und einer Geschwindigkeitsbegrenzung für Autofahrer für mehr Sicherheit zu sorgen. Bislang gilt an dieser schwer einsehbaren Stelle Tempo 50.

Zweiter Radweg an der Straße?

Mit dem Kreisverkehr und sicheren Überquerungen wie den Zebrastreifen wolle man eine komfortable Situation schaffen, sagte Michael Hoheisel aus der Abteilung für Straßenverkehr damals. Die Stadt hat außerdem zugesagt, im Zufahrtsbereich zur Kita eine 300 Meter lange Tempo-30-Zone einzurichten.

Die SPD im Rat der Stadt setzt sich für Geh- und Radwege auf beiden Seiten der Walter-Koch-Straße ein. Bislang nutzen Fußgänger und Radfahrer einen gemeinsamen Weg auf der Ostseite der Straße. Eine zweite Möglichkeit würde zum einen das Abbiegen zu Kita und Wohnheim erleichtern, zum anderen die Sicherheit bedeutend erhöhen, so der Fraktionsvorstand. Auch einen Ausbau der Geh- und Radwege zwischen Havelser Straße und Osteriede hat die Stadtverwaltung in Aussicht gestellt. Wann dort gebaut werden soll, steht noch nicht fest.

