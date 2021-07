Osterwald

Rund 80.000 Euro wird der Beachplatz voraussichtlich kosten, den die Handballspielgemeinschaft (HSG) Wacker Osterwald/SchloRi auf dem Sportplatz in Osterwald im kommenden Jahr anlegen lassen will. Mit einem Spendenlauf, den der Förderverein ProHandball für Sonntag, 18. Juli, organisiert, soll ein bisschen Geld in die Kasse kommen. Denn etwa 26.000 Euro müssen die Sportler selbst aufbringen, für die verbleibende Summe hat Spartenleiter Ulrich Körber bereits positive Signale von der Stadt Garbsen, dem Landes- sowie dem Regionssportbund erhalten. Körber, der zudem dem Förderverein vorsteht, will bei dem Spendenlauf auch selbst einige Runden drehen.

300 Mitglieder weniger

Die Idee zu dem Projekt stammt von Körber selbst. „Corona hat uns ganz schön zugesetzt“, sagt er angesichts der zahlreichen Austritte. „Von den etwa 1400 Mitgliedern vor der Pandemie sind zurzeit noch rund 1110 im Verein.“ Gerade die Hallensportarten seien durch die Schließungen der Trainingsorte besonders stark betroffen, hinzu komme die Sperrung der Vereinshalle aufgrund von Reparaturarbeiten am Dach im Winter vor der ersten Welle. Für Körber steht fest: „Wir müssen unser Outdoor-Angebot erweitern. Das liegt im Trend und macht uns auch etwas unabhängiger.“ Der geplante Beachplatz ist ein Schritt in diese Richtung – und keineswegs nur für die Handballer gedacht.

Auf diesem Rasenstück zwischen Haupt- und Kunstrasenplatz soll der künftige Beachplatz entstehen - noch zeugen lediglich einige Pylonen als Eckpunkte von dem Vorhaben. Quelle: Gert Deppe

Auf der zwölf mal 27 Meter großen Spielfläche, die noch einmal von einem etwa drei Meter breiten Streifen umrandet wird, könne laut Körber ebenso Fußball, Volleyball oder auch Tennis gespielt werden. Denkbar wäre auch eine Nutzung durch andere Vereine bei entsprechendem Entgelt. Ein Rasenstück zwischen Haupt- und Kunstrasenplatz ist schon ausgeguckt, Förderanträge bei der Stadt Garbsen sowie dem Landes- und dem Regionssportbund sind bereits eingereicht oder sollen bald gestellt werden.

Lesen Sie auch: Garbsen: Neuer Kunstrasenplatz von Wacker Osterwald ist fertig

Spendenlauf am 18. Juli

Als Startschuss für die Finanzierung des Eigenanteils hat der Förderverein ProHandball für die HSG Wacker Osterwald/SchloRi einen Spendenlauf organisiert. Am Sonntag, 18. Juli, sollen alle Kinder-, Jugend- und Damenmannschaften jeweils eine halbe Stunde lang möglichst viele Runden auf dem Sportplatz in Osterwald drehen. Für jede zurückgelegte 400-Meter-Runde zahlen zuvor geworbene Spender – Großeltern, Eltern, Freunde, Geschwister, Partner oder vielleicht auch der Bäckermeister im Ort – einen im Vorfeld ausgehandelten Betrag. „Wenn etwa 80 Kinder und Jugendliche sowie 20 Erwachsene mitmachen und jeder vielleicht 10 Euro zusammenbekommt, hätten wir schon eine stattliche Summe“, sagt Körber.

Der Spartenleiter geht mit gutem Beispiel voran und läuft – eigenen Vorbehalten zum Trotz – bei der Damenmannschaft mit. Außerdem will er nach dem Spendenlauf gezielt auf potenzielle Sponsoren aus lokaler Wirtschaft, Industrie und auch Einzelhandel zugehen. Wenn alles klappt, könnten im Frühjahr 2022 schon die Bagger anrollen und noch vor den Sommerferien die ersten Bälle über den Sand fliegen.

Von Gert Deppe