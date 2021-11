Garbsen

65 Vorleserinnen und Vorleser sind am Freitag in Garbsens Grundschulen gezogen. Trotz der ungebrochen großen Beteiligung in Garbsen am bundesweiten Vorlesetag: Es reicht nicht für alle Grundschulkinder. Organisatorin Helga Kiefeld vom Förderkreis Leselust schiebt bis zur letzten Minute von A nach B, damit es irgendwie aufgeht. Für die Kinder mit Lesebesuch geht dieser Tag aber in jedem Fall auf.

Zur Galerie Elf Schulen, 65 Vorleserinnen und Vorleser, gute Bücher – so war der Vorlesetag in Garbsen.

Vorlesetag: Organisation bis zur letzten Minute

Niedersachsens Sozialministerin Daniela Behrens hatte in der Nacht abgesagt, ebenso die Landtagsabgeordnete Editha Westmann. Dafür geben Vorleser Doppelstunden, weil es ihnen am Herzen liegt und Spaß macht. Regionspräsident Steffen Krach ist erstmals dabei. 9 Uhr, Grundschule Havelse, zwei Klassen. Krach liest für Behrens mit. Das ist alles nicht neu für ihn – weder viel Publikum, noch das Vorlesen. Krach hat selbst drei Kinder, sein Ältester geht in die zweite Klasse. Die Schülerinnen und Schüler schlagen die Brücke: Ob seine Kinder Haustiere haben? „Noch nicht“, sagt Krach, „wir zögern noch.“ Hund, Katze, Meerschweinchen? „Meine Mama hat auch erst nicht gewollt, aber wir haben lange genervt. Jetzt haben wir einen Hund“, erzählt ein Mädchen. Das mit dem Nerven kennt Krach offenbar.

„Wir sind besser“

Als Krach erzählt, dass er gelegentlich beim Aufsteiger TSV Havelse zu Gast ist, schießen sofort die Finger hoch. Zwei Jungs spielen da Fußball. „Aber wir sind besser, wir verlieren nicht jedes Spiel“, sagt einer ganz selbstbewusst. Hätte Lehrerin Stefanie Kropp die Fragerunde nicht unterbrochen, wäre Krach gar nicht zum Lesen des Buches „Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst“ gekommen.

Doß und Miehlke sind trainiert

Im Raum nebenan liest die Havelserin Antje Doß von den Maltesern aus „Tschakka! Huhn voraus“. Gestenreich, mit Mimik und guter Stimme. Doß hat das als Mitglied der Kellerbühne trainiert. Pastor Martin Miehlke hat mit der Klasse 2a auch keine Probleme, den Bann aufs Buch „Kommissar Pfote“ zu lenken. Die meisten Vorleser kennen, was ihnen die Stadtbibliothek Garbsen als geeignetes Buch herausgesucht hat, inklusive der Vorleseregeln. Krach gesteht, dass er seine Lektüre erst kurz vorher im Auto kursiv überflogen hat; gelegentlich verliert er die Aufmerksamkeit der Kinder.

Aber ein Dankeschön und eine sehr warme Begrüßung bekommen alle, die an diesem Tag fürs Lesen werben: Tulpenzwiebeln. Die Grundschule Havelse beteiligt sich seit zwei Jahren an der Aktion „Tulpen für Brot“. Erlöse aus dem Verkauf der 3000 Zwiebeln allein in diesem Jahr kommen unter anderem der Welthungerhilfe, der Aktion Peruhilfe und der Deutschen Kinderkrebshilfe zu Gute.

Alle interessierten Schulen sind versorgt

Der Förderkreis Leselust hat dank der Bereitschaft der Vorleser alle Grundschulen bedienen können, die Interesse gezeigt haben. „Wenn ich den Spaß der Kinder und der Leser sehe, freue ich mich schon auf die Organisation für nächstes Jahr“, sagt Helga Kiefeld. Nächster Vorlesetag: 18. November 2022.

Von Markus Holz