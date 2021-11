Berenbostel

Die Filiale der Volksbank an der Roten Reihe wird ein Zufluchtsort für Kinder in kleinen und großen Notsituationen. Zu erkennen ist das an einem großen, bunten Aufkleber mit der Aufschrift „Kinderschutzinsel“ an der Tür. Das Unternehmen beteiligt sich damit an der gleichnamigen Aktion des Bündnisses Kinderschutzallianz, das zum Niedersächsischen Innenministerium gehört.

Mitarbeiter sind Ansprechpartner für Kinder

Damit wird die Filiale die erste Anlaufstelle dieser Art für Jungen und Mädchen, die zum Beispiel auf der Straße Gewalt von anderen Kindern fürchten, erklärt Pressereferent Matthias Mollenhauer. „Es müssen aber nicht immer gleich schlimme Fälle sein. Es kann auch mal der Bus sein, der vor der Nase weggefahren ist oder das Fahrrad, das einen platten Reifen hat.“ Entscheidend sei, dass die Kinder in der Geschäftsstelle in den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ansprechpartner finden, die sich um sie kümmern und das Problem zu lösen versuchen.

Filialdirektor Thomas Scholz zeigt, wo das Schild an der Tür der Volksbank in Berenbostel künftig hängen wird. Quelle: Gerko Naumann

Die Bankangestellten sind über das Projekt im Intranet der Volksbank informiert worden, sagt Filialdirektor Thomas Scholz. Sie sollen in erster Linie das tun, was einem der gesunde Menschenverstand ohnehin rate. „Das Wichtigste ist, die Angst des Kindes ernst zu nehmen und ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln“, sagt Scholz. Das könne schon durch aufmerksames Zuhören und Kontaktieren der Eltern oder der Polizei gelingen.

In Hannover gibt es schon rund 30 solcher gekennzeichneten Zufluchtsorte – außer Banken machen unter anderem auch Autowerkstätten mit. Die Volksbank will mit ihrem Einsatz auch andere Geschäftsleute in Garbsen ermutigen, Kinderschutzinseln zu bilden, sagt Mollenhauer.

Von Gerko Naumann