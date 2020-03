Verwirrte Seniorin ruft 60-mal in Altenheim an

Auf der Horst

Die Polizei in Garbsen hat am Sonnabend einer 79-Jährigen aus dem Stadtteil Auf der Horst alle Telefone weggenommen. Die offenbar geistig verwirrte Frau war zuvor mal wieder mit „Telefonterror“ aufgefallen, wie die Beamten mitteilen. Dieses Mal rief sie aber nicht wie sonst üblich den Notruf der Polizei an, sondern die Nummer eines Altenheims in Garbsen – etwa 60-mal und zur Mittagszeit.

„Die Dame redet wirres Zeug und wird laut, wenn man nicht wie gewünscht auf sie eingeht“, berichtet Polizeihauptkommissar Klaus Löffelholz. Eine Handhabe, sie zwangsweise in eine Klinik zu bringen, habe die Polizei nicht, weil sie weder sich selbst noch andere gefährde. Deshalb griffen die Beamten zum wiederholten Mal durch und bauten alle Telefone ab. Zuletzt sei das am 2. März geschehen, so Löffelholz. Große Hoffnung, dass sich die Situation verbessern könnte, hat der Polizist nicht: „Sobald der Frau die Telefone wieder ausgehändigt werden, beginnen die Anrufe erneut.“

Immerhin: Ihren eigenen Rekord hat die Frau an diesem Wochenende nicht gebrochen. Im Februar 2017 wählte sie die Nummer 110 an nur einem Tag fast 300-mal.

Von Gerko Naumann