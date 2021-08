Garbsen

Der vermisste Lars G. aus Garbsen ist inzwischen wieder in die Wohnung seiner Eltern zurückgekehrt. Die Polizei hatte mit einem Foto nach dem jungen Mann gesucht. Er hatte am Montag, 9. August, die Wohnung verlassen und war von der Stadtbahnhaltestelle Schönebecker Allee in Richtung Hannover gefahren. Den letzten Telefonkontakt zwischen G. und seinen Eltern hatte es am Dienstagabend gegeben. Wie die Polizei mitteilt, ist er nun gesund zurückgekehrt.

Von Manuel Behrens / Ingo Rodriguez