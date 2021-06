Garbsen-Mitte

Das Alphabet beherrschen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1b der Grundschule Garbsen-Mitte bereits. Und auch einzelne Worte können sie schon lesen. Bis sie ihren Freunden oder Eltern aber eine ganze Geschichte vorlesen können, wird es noch eine Weile dauern.

Um die Kinder für Bücher und das Lesen zu begeistern, spendiert der Verein Leselust jedes Jahr knapp 600 liebevoll gepackte Lesetaschen an die Erstklässlerinnen und Erstklässler in Garbsen. In Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek werden sie dann verteilt – in diesem Jahr zum 14. Mal.

600 Taschen hat der Verein für die Erstklässlerinnen und Erstklässler in Garbsen gepackt. Quelle: Linda Tonn

„Wegen der Corona-Pandemie mussten wir die Aktion mehrfach verschieben“, sagt Helga Kiefeld vom Verein. Und somit bekamen die Kinder ihren Lesestoff statt vor den Herbstferien erst kurz vor den Sommerferien und nicht wie gewohnt in den Räumen der Stadtbibliothek, sondern auf dem Rathausplatz.

„Lesen ist so wichtig“

„Wir wollen so die Neugier auf die Bibliothek wecken“, sagt Kiefeld. In der Tasche befindet sich auch ein vorläufiger Leseausweis. Zwar sei es derzeit nur möglich, die Bibliothek von außen zu sehen, „wir gehen aber davon aus, dass ihr wieder kommt und stöbert“, so Bibliotheksleiterin Sabine Eilers. Die vielen Stofftaschen stammen vom Garbsener Wasserverband, die Bücher von der Buchhandlung Böhnert.

In den Taschen stecken mehrere Bücher, die die Buchhandlung Böhnert gespendet hat. Quelle: Linda Tonn

Bürgermeister Christian Grahl lobte das Engagement des Vereins und der Bibliothek: „Lesen ist so wichtig“, sagte er. Damit könne man gar nicht früh genug anfangen.

In den kommenden Tagen holen sich die einzelnen Klassen die Lesetaschen an der Bibliothek ab, Schulen in weiter entfernten Ortsteilen werden die Mitglieder von Leselust im Juli auf dem eigenen Schulhof besuchen.

Von Linda Tonn