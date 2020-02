Coronavirus: Unternehmer aus Garbsen will 30.000 Schutzmasken im Koffer nach China bringen

Meyenfeld

Haoxiang He ist es gewohnt, zwischen Meyenfeld und Shanghai zu pendeln. Der Chinese ist Geschäftsführer des Unternehmens Endoaccess, das vom Garbsener Stadtteil aus medizinische Geräte in die ganze Welt verkauft. Doch momentan stehen im Lager an der Feldriethe stapelweise Kisten mit Desinfektionsmitteln, Schutzkleidung und -brillen sowie Mundschutzmasken, die He nun in sein Heimatland bringen will.

Coronavirus breitet sich in China aus

In China breitet sich seit Wochen das Coronavirus aus, an dem mittlerweile mehr als 28.000 Menschen erkrankt sind (Stand: 6. Februar). Das Schicksal seiner Landsleute bewegt He und seine Mitarbeiterinnen. Deshalb haben sie beschlossen, zu helfen. Und zwar mit einer ungewöhnlichen Aktion.

In den vergangenen Tagen haben He und seine Kolleginnen nach der Arbeit im großen Stil Schutzkleidung gekauft – und dabei den Markt in ganz Europa abgeklappert. „Wir haben mehr als 30.000 Masken gekauft. Die sind derzeit natürlich sehr gefragt und schwer zu bekommen“, berichtet Endoaccess-Mitarbeiterin Nicole Kellermann. Das Unternehmen hat für seine Spendenaktion bereits jetzt schon mehr als 20.000 Euro ausgegeben, schätzt Kellermann.

„Wir arbeiten zusammen, um das Virus zu bekämpfen“ steht in chinesischen Schriftzeichen auf den Schildern. Quelle: Endoaccess

Noch am Freitag will He ins Flugzeug nach China steigen und in fünf Koffern möglichst viele der Schutzmasken nach Shanghai transportieren. Von Shanghai aus will er sie nach Wuhan schicken. Die Stadt gilt als Zentrum der Coronavirus-Epidemie und steht seit dem 23. Januar unter Quarantäne. „In Teilen des Landes ist das öffentliche Leben komplett lahmgelegt“, berichtet He.

„Wir sind immer für euch da“

Sein Ziel ist, ein Zeichen der Solidarität zu setzen und Hoffnung zu verbreiten. Das sagen auch die Schilder mit chinesischen Schriftzeichen aus, die He an den Kisten im Lager in Meyenfeld befestigt hat. Drauf steht ein Spruch, der seinen Landsleuten Mut machen soll. Den übersetzt He so: „Wir arbeiten zusammen, um das Virus zu bekämpfen. Wir sind immer für euch da.“

Von Gerko Naumann