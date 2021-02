Schloß Ricklingen

Die Polizei Garbsen ermittelt wegen Unfallflucht gegen einen unbekannten Autofahrer. Dieser ist in der Nacht zu Sonnabend (30. Januar) gegen einen Metallzaun an der Burgstraße in Schloß Ricklingen gefahren.

Nachbarn seien durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden, berichtet ein Bekannter des Hauseigentümers. Als sie auf die Straße gingen, war nur noch der deutlich beschädigte Zaun zu sehen – der Verursacher war bereits weggefahren. „Eigentlich grenzt es bei den Schäden an ein Wunder, dass das Auto überhaupt noch fahrbereit war“, sagt der Mann. Die Reparatur des Zauns dürfte nach seiner Schätzung und der Erfahrung aus einem ähnlichen Unfall mindestens 1000 Euro kosten.

Die Ermittler hoffen nun auf weitere Zeugen, die in der Nacht etwas von dem Unfall bemerkt haben. Sie sind in der Inspektion in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 erreichbar.

Von Gerko Naumann