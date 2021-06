Stelingen

Bei einem Unfall auf der Leinestraße in Stelingen ist am Mittwochnachmittag eine 64-Jährige verletzt worden. Ein 72-jähriger Fahrer eines Mercedes-Transporters war zuvor mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten, offenbar aus Unachtsamkeit, heißt es von der Polizei in Garbsen. Deshalb kam es in Höhe des Zehntwegs zum Frontalzusammenstoß. Die 64-Jährige wurde von Mitarbeitern eines Rettungsdienstes behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 72-Jährige und zwei Hunde in seinem Fahrzeug blieben unverletzt.

Auslaufende Betriebsstoffe drohten, in einen Graben zu fließen. Quelle: Gerko Naumann

Feuerwehr streut auslaufendes Motoröl ab

Als die Feuerwehr Stelingen gegen 14 Uhr alarmiert wurde, gingen die Retter noch davon aus, dass mindestens eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden sei. Das war glücklicherweise nicht der Fall, sagt Einsatzleiter und Ortsbrandmeister Rouven Schmitt. Alle Insassen hatten sich bereits selbst aus den Fahrzeugen befreit, als die Ehrenamtlichen am Unfallort ankamen. „Wir haben dann die Batterien abgeklemmt und die auslaufenden Betriebsstoffe wie Motoröl abgestreut, die in einen Graben zu fließen drohten“, so Schmitt.

Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Quelle: Gerko Naumann

Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf mindestens 20.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt, dafür war ein Abschnitt der Leinestraße für etwa zwei Stunden gesperrt.

Von Gerko Naumann