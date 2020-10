Meyenfeld

In der Zeit zwischen Mittwoch, 30. September, 17.30 Uhr, und Freitag, 2. Oktober, 10 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf die Seitenscheibe eines Audi A6 eingeschlagen. Wie die Polizei Garbsen mitteilte, war der Wagen in der Straße Roggenkamp geparkt. In den Innenraum des Wagens gelangte der Täter allerdings nicht, so konnte er dort nichts stehlen. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Von Linda Tonn