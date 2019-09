Altgarbsen

Ein Unbekannter hat den Außenspiegel eines Autos in Altgarbsen abgetreten. Das Fahrzeug war von 13 Uhr am Freitag bis 9 Uhr am Sonnabend an der Heinrich-Lödding-Straße geparkt, teilt die Polizei in s mit. Der Schaden beträgt etwa 250 Euro. Die Ermittler bittet Zeugen, sich unter Telefon (05131) 7014515 zu melden.

Von Gerko Naumann