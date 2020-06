Altgarbsen

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Sonnabend auf einem Parkstreifen am Blauen See einen Audi touchiert und beging dann Fahrerflucht. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall in der Zeit zwischen 11.30 und 13.30 Uhr am Ostufer unweit des dortigen Kiosks. Der Fahrer stieß beim Wenden oder Parken gegen den braunen Audi A6 mit schwedischem Kennzeichen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05131) 701 4515 zu melden.

Von Linda Tonn