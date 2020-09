Berenbostel

Drei Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag versucht, in einen Kiosk in der Wilhelm-Reime-Straße in Berenbostel einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Zeugin beobachtet, wie die Personen mehrere Gitterstäbe mit einem Bolzenschneider durchtrennten. Dann ließen sie allerdings von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich. Laut Polizei verlief eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Beschuldigten negativ.

Sie bittet Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 oder bei der Polizeistation Berenbostel unter Telefon (05131) 463190 zu melden.

Von Linda Tonn