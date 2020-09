Horst

Die Polizei Garbsen sucht nach Zeugen, die beobachtet haben, wie unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag einen geparkten Opel in Horst aufgebrochen und beschädigt haben. Angaben zufolge war der geöffnete Wagen gegen 5 Uhr an der Straße Steinwartskamp gefunden worden. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der Schaltknüppel herausgerissen worden war. Zudem fehlten Teile eines mobilen Navigationssystems. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Linda Tonn