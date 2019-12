Frielingen

An Heiligabend, 24. Dezember, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Frielingen eingebrochen. Wie die Polizei Garbsen mitteilte, ereignete sich der Einbruch im Lärchenweg zwischen 15.30 Uhr und 20.30 Uhr. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang.

Angaben zufolge nahmen sie einen Fernseher und Bargeld mit. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei bislang nicht sagen.

Sie sucht nach Zeugen, die unter Telefon (05131) 7014515 Hinweise geben können.

Von Linda Tonn