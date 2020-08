Berenbostel

Am Montagabend hat ein 24-Jähriger versucht, einen Supermarkt in der Siemensstraße zu überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, flüchtete der Mann zwar ohne Beute, er hatte aber eine Kassiererin mit einem Messer bedroht. Die Polizei konnte den Täter kurze Zeit später stellen.

Kassiererin ruft um Hilfe

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann gegen 20 Uhr in den Supermarkt gekommen. Er ging zur Kasse, um einen Artikel zu bezahlen. Unvermittelt bedrohte er die 18-jährige Kassiererin mit einem Messer und forderte sie auf, die Tageseinnahmen herauszugeben. Sie verweigerte dies und rief um Hilfe, woraufhin der Täter flüchtete.

Er wurde allerdings von dem 27-jährigen Geschäftsführer und dem 22-jährigen Marktleiter und weiteren Zeugen bis zu einem nahe gelegenen Mehrfamilienhaus verfolgt. Die Polizei konnte ihn dort festnehmen. Er wurde aufgrund fehlender Haftgründe nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus dem polizeilichen Gewahrsam wieder entlassen.

Von Linda Tonn