Havelse

Musik aus Tschechien erklingt in einem Kammerkonzert am Sonntag, 27. Oktober. Dazu lädt die Musik- und Kunstschule der Stadt Garbsen ins Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3–5 ein. Die Musiker Demian Ewig ( Piano), Alexander Bondarenko (Violine) und Rawman Pang am Cello spielen Stücke von Bohuslav Martinů und Leoš Janáček sowie das „Dumky“-Trio von Antonín Dvořák. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Anke Lütjens