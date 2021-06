In seinem ehrenamtlich geführten Trauerzentrum in Garbsen-Schloß Ricklingen will Bernd Walter ein Trauercafé eröffnen. Für den Eröffnungstag ist auch ein Dorfflohmarkt geplant.

In seinem Privathaus an der Lönsstraße in Schloß Ricklingen will Bernd Walter Ende Juni ein Trauercafé eröffnen. Quelle: Gert Deppe