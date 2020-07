Garbsen - Erstes Konzert seit Corona: So war es bei The Jetlags am Blauen See

Partystimmung mit Corona-Regeln: 220 Gäste haben beim Auftritt der Band Jetlags am Blauen See in Garbsen gefeiert. Das Unplugged-Konzert unter freiem Himmel war eine Premiere – auch für die Musiker.