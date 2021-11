Garbsen

Am Sonntag, 14. November, gedenken Menschen bundesweit der Opfer von Krieg und Gewalt. In Garbsen organisieren die Ortsräte anlässlich des Volkstrauertages Gedenkfeiern an den Ehrenmalen, zudem gibt es ab 16 Uhr eine zentrale Feierstunde im Rathaus. Dort gilt wegen der steigenden Corona-Infektionen die 2-G-Regelung. Die Stadt Garbsen bittet die Teilnehmer der Veranstaltungen an den Ehrenmalen um die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, teilt Sprecherin Christina Lange mit.

In Berenbostel kommen der Ortsrat und Vertreter der Vereine um 11.15 Uhr in der Friedhofskapelle Auf dem Schacht zusammen. In Stelingen findet das Gedenken mit Beteiligung von Feuerwehr und Schützenverein ab 11 Uhr am Feuerwehrgerätehaus statt.

Am Ehrenmal in Havelse werden um 11.30 Uhr Kränze niedergelegt. In Altgarbsen geschieht dies um 12 Uhr.

Schloß Ricklinger treffen sich an der Barockkirche

Am Ehrenmal in Horst ist ab 9.30 Uhr eine kleine Feierstunde geplant. Die in Meyenfeld beginnt um 9.40 Uhr am Ehrenmal. Für Schloß Ricklingen ist nach dem 10-Uhr-Gottesdienst um 11 Uhr eine Kranzniederlegung vor der Barockkirche geplant. In Frielingen erfolgt die Kranzniederlegung um 11.30 Uhr am Ehrenmal.

Die Feierstunde in Osterwald beginnt um 10 Uhr mit einer Andacht in der Barockkirche Osterwald. Kränze werden um 11 Uhr am Ehrenmal in Osterwald Oberende, um 11.15 Uhr am Ehrenmal in Osterwald Unterende und um 11.30 Uhr in Heitlingen niedergelegt.

Von Gerko Naumann