Garbsen-Mitte

Die Havelser Straße in Garbsen-Mitte heißt künftig anders, und zwar ab der Walter-Koch-Straße bis zur Straße An der Universität und der Verlängerung zu den Kleingärten: Der Ortsrat Garbsen hat beschlossen, sie in Heinz-Haferkamp-Straße umzubenennen. Die Entscheidung geht auf einen Antrag der CDU/FDP-Gruppe ...