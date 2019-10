Tanzcentrum Kressler und Restaurant Felix laden zur Silvesterparty

Garbsen-Mitte

Der Jahreswechsel rückt immer näher und damit auch die Frage, wo in das neue Jahr hineingefeiert werden kann. Das Tanzcentrum Kressler veranstaltet am Dienstag, 31. Dezember, eine Silvesterparty mit Dinner in seinen Räumen im Shopping Plaza. Für das Catering sorgt das Restaurant Felix von Erdem Gül.

Los geht es um 20 Uhr mit einem Silvesterbüfett. Außer dem Essen ist im Eintrittspreis auch eine Getränke-pauschale enthalten. Diese gilt für Bier, einige Weine, Softdrinks sowie einen Sekt um Mitternacht. Ab 22 Uhr startet die Party. Um Mitternacht können sich die Gäste vom Balkon aus das Feuerwerk über Garbsen anschauen.

Karten gibt es im Tanzcentrum sowie online auf www.tkressler.de. Bis Freitag, 25. Oktober, gilt ein Frühbucherpreis von 99 Euro. Danach kosten die Karten zwischen 103 und 109 Euro.

Von Anke Lütjens