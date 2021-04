Garbsen/Neustadt/Wunstorf

Das Tanzcentrum Kressler bietet unter dem Motto Tanz durch den Mai einen Monat lang kostenlose Onlinetanzkurse an. Für Paare stehen vier Schnupperstunden im Programm: Los geht’s am Sonntag, 2. Mai, 19 Uhr, mit einem 45-minütigen Crashkurs in Discofox für Tanzanfänger. In den nächsten Wochen geht es mit Salsa, Walzer und Boogie Woogie weiter.

„Die Teilnahme an den Onlinetanzkursen ist ohne Vorkenntnisse möglich“, sagt Inhaber Jens Kressler. Hinter der Kamera steht eine große Leinwand, auf der die Trainer alle Teilnehmer sehen und – wenn gewünscht – individuelle Tipps geben können.

Alle, die lieber ohne Partner tanzen, können sich in den nächsten Wochen auf Line Dance und das Bewegungsprogramm Movita freuen. Auch für Kinder gibt es einen großen Tanztag mit Online-Schnupperstunden für jedes Alter.

Alle Termine für den Tanz durch den Mai sind im Internet auf kressler.de zu finden. Dort ist auch die kostenlose Anmeldung möglich. Nach der Registrierung erhalten die Teilnehmer eine E-Mail mit ihren Zugangsdaten und können sich damit am jeweiligen Termin in den virtuellen Tanzsaal einwählen.

Team bereitet Wiedereröffnung vor

Auch die neue Dance & Fitness Academy (DFA) präsentiert sich online und bietet jeden Donnerstag um 20 Uhr ein anderes Probetraining an, etwa für Disco Dance, Lady Style und Burlesque. Die Anmeldung für die wöchentlichen Live Classes ist auf dfacademy.online möglich. Für einige Kurse gilt ein Mindestalter von 16 Jahren.

„Wenn die Menschen nicht zu uns kommen dürfen, kommen wir eben zu den Menschen nach Hause“, sagt Juniorchef Manuel Kressler, der mit den Bereichsleitern der Tanzschule eine Taskforce gegründet hat. Gemeinsam bereiten sie die Wiedereröffnung des Tanzcentrums vor.

Von Jutta Grätz