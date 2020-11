Berenbostel

„Wir möchten unsere Ausgabe möglichst lange aufrecht erhalten“, sagt Klaus Bertram, Vorsitzender der Tafel in Garbsen. Daher möchte die Einrichtung einen Raumluftreiniger kaufen, um die Gäste und die überwiegend älteren ehrenamtlichen Helfer wegen der Corona-Pandemie besser zu schützen. Dafür benötigt die Tafel Unterstützer. Ein erster Schritt ist bereits getan, die Sparkasse Hannover hat 1000 Euro gespendet. Weitere Sponsoren werden noch benötigt, denn der Luftfilter kostet zwischen 3000 und 4000 Euro.

„Es ist schön, dass wir die Tafel unterstützen können. Wir wollten ohnehin zum Jahresende eine Spende geben“, sagt Stefan Eckermann, Leiter der Filiale in Berenbostel. Die Tafel hat wegen der Pandemie Vorsichtsmaßnahmen getroffen. „Die Gäste sind in zwei Gruppen eingeteilt. Es dürfen sich immer nur fünf gleichzeitig in der Ausgabestelle aufhalten“, berichtet Bertram.

Tafel teilt Gruppen ein

Jede Woche kommen rund 130 Gäste zur Tafel – ebenso in der darauffolgenden Woche im Wechsel. „Mit Familien versorgen wir rund 700 Menschen“, sagte Bertram. Auch die 25 Ehrenamtlichen sind in Schichten eingeteilt. Die erste nimmt von 9.30 bis 12.30 Uhr die von Supermärkten gespendeten Lebensmittel an und sortiert sie in Körbe. Die zweite Gruppe macht mittwochs von 12.30 bis 17 Uhr die Ausgabe.

Während des ersten Lockdowns sind die Helfer zum Einkaufen gefahren und haben Taschen mit haltbaren Lebensmitteln gepackt. Diese haben sie an zwei Tagen im April und Mai an die Gäste verteilt. Erfolgreich war auch eine Aktion in einem Berenbosteler Supermarkt. Die Kunden wurden gebeten, ein Teil mehr zu kaufen und für die Tafel zu spenden. So kamen 64 Kisten an Lebensmitteln zusammen.

Von Anke Lütjens